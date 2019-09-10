В РПЦ назвали «совершенно ненаучной» теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирной считает, что теория эволюции Чарльза Дарвина является «совершенно ненаучной», поскольку она «абсолютно не подтвердилась». Об этом он заявил на конференции в Москве, передает «РИА Новости».
«Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — сказал он.
По его мнению, нужно «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».
Напомним, что теория эволюции Дарвина была описано в его работе «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованной в 1859 году. Ученый пришел к выводу, что существующие на Земле формы жизни — это не результат творения бога, некого высшего разума, а результат естественного отбора, наследственной изменчивости, изоляции и борьбы за существование.
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