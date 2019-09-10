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Зеленский в Ровно пообещал помочь верующим УПЦ, которые пожаловались на захват храмов

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Зеленский в Ровно пообещал помочь верующим УПЦ, которые пожаловались на захват храмов

В Ровно, куда сегодня с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский, гаранта Конституции в аэропорту встретили верующие Украинской Православной Церкви и попросили защитить их права.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Владимир Зеленский лично успокоил одну из плачущих женщин, которая привлекла его внимание, и, обращаясь к представителям Ровенской епархии попросил изложить все проблемы ему письменно.

«Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте не будем плакать, давайте успокоимся, и вы нам напишите проблемы, мы — да...», — успел сказать Владимир Зеленский.

В это время руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной, обращаясь к президенту сообщил о том, что от Ровенской и Сарненской-Полесской епархии УПЦ подготовлен пакет документов обо всех беззакониях в отношении приходов и храмов Украинской Православной Церкви в этих регионах.

«Такие незаконные вещи происходили здесь, когда незаконно перерегистрировались общины без ведома людей, и мы просим вас, если можно, защитить наши права», — сказал протоиерей УПЦ, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Также к Владимиру Зеленскому обратился один из архиереев УПЦ с просьбой об отдельной встрече с представителем президента в регионе, с целью детально разобраться в вопросах нарушения закона против верующих Украинской Православной Церкви в Ровенской и Сарненской-Полесской епархии.

Президент Украины, в присутствии нового губернатора региона, согласился и попросил оставить контакты для изучения ситуации.

Отметим, что в Ровно возле аэропорта около 200 верующих и 30 священнослужителей встречали Зеленского с плакатами, призывающими остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь — это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ».

УПЦ, Владимир Зеленский
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