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ЦИК признала избранными трех новых народных депутатов

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ЦИК признала избранными трех новых народных депутатов

Центральная избирательная комиссия во время своего заседания во вторник признала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами, избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду, также нардепом был признан Сергей Кострийчук, который заменит в парламенте избранную министром реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук (фракция «Слуга народа»).

«В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь, за которого проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). В свою очередь в ОВО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский, за которого проголосовало 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании). Соответствующие протоколы ЦИК подписали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии», — говорится в сообщении ЦИК, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что в дальнейшем, в соответствии с избирательным законодательством, для регистрации народным депутатом победителям выборов необходимо подать в ЦИК не позднее чем на двадцатый день со дня официального обнародования результатов выборов документ об увольнении с работы (должности), не совместимой с депутатским мандатом, и (или) копию зарегистрированного заявления о прекращении действия другого представительского мандата.

«После получения и рассмотрения перечисленных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного народным депутатом Украины», — подчеркивают в Комиссии.

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Там добавляют, что члены ЦИК также признали избранным народным депутатом Украины Сергея Кострийчука.

«В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 4 ноября 2021 года о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Ирины Верещук. Она была избрана на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Слуга народа», — уточняют в ЦИК.

Там отмечают, что Комиссия рассмотрела указанное постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, включенного в избирательный список политической партии «Слуга народа» под № 140.

ЦИК, Слуга народа
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