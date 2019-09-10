Зеленский назначил двух заместителей Богдана

Президент Владимир Зеленский назначил руководителю своего Офиса Андрею Богдану двух заместителей — Андрея Смирнова и Игоря Жовкву.

Об этом идет речь в указах главы государства № 675/2019 и № 676/2019.

Андрей Смирнов — адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В частности, занимался делом экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК) Владимира Сивака, был адвокатом экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Игорь Жовква — дипломат. С 2014 года в Администрации президента возглавлял главный департамент внешней политики и европейской интеграции.

Напомним, что 4 сентября Зеленский назначил Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента. Коваленко стала первой женщиной среди заместителей Богдана.

Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 годах.