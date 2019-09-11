Виктор Чумак назначен главным военным прокурором

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора — главным военным прокурором.

«Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь ст.9 Закона Украины „О прокуратуре“, 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора — главным военным прокурором», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось, 2 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности замгенпрокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности «Правоведение». Был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, состоял в парламентском комитете по предотвращению коррупции.