Парламент может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК уже завтра

Верховная Рада Украины в четверг может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК, заявляет заместитель председателя комитета Алина Загоруйко (фракция «Слуга Народа»)

«Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идёт только о прекращении», — сказала Загоруйко на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что представление президента поступило в Раду 9 сентября.

Как сообщил зампредседателя комитета Александр Качура («Слуга Народа») комитет рассмотрит представление президента в среду.

«Сегодня, я думаю, мы примем решение и будем рекомендовать ВР рассмотреть этот вопрос и парламент непосредственно примет окончательное решение», — сказал Качура на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что президент передал своё представление в парламент 9 сентября. По его словам, представление президента мотивировано.

Качура напомнил, что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии «Слуга Народа».

«Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления... я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях... я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения», — отметил Качура.

Загоруйко также сообщила, что суда признал бездеятельность ЦИК по установлению результатов в 198 округе.

«И сегодня у нас есть один округ, где результаты выборов ещё не установлены», — отметила Загоруйко.