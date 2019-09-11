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Парламент может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК уже завтра

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Парламент может рассмотреть представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК уже завтра

Верховная Рада Украины в четверг может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК, заявляет заместитель председателя комитета Алина Загоруйко (фракция «Слуга Народа»)

«Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идёт только о прекращении», — сказала Загоруйко на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что представление президента поступило в Раду 9 сентября.

Как сообщил зампредседателя комитета Александр Качура («Слуга Народа») комитет рассмотрит представление президента в среду.

«Сегодня, я думаю, мы примем решение и будем рекомендовать ВР рассмотреть этот вопрос и парламент непосредственно примет окончательное решение», — сказал Качура на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что президент передал своё представление в парламент 9 сентября. По его словам, представление президента мотивировано.

Качура напомнил, что во время избирательной кампании ЦИК незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии «Слуга Народа».

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«Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления... я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях... я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения», — отметил Качура.

Загоруйко также сообщила, что суда признал бездеятельность ЦИК по установлению результатов в 198 округе.

«И сегодня у нас есть один округ, где результаты выборов ещё не установлены», — отметила Загоруйко.

ЦИК
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