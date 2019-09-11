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Зеленский рассказал, кто помогает ему звонить мировым лидерам

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Зеленский рассказал, кто помогает ему звонить мировым лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский при представлении министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в его новой должности отметил, что доволен несколькими месяцами совместной работы.

"Я работаю с ним около четырех месяцев, я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры. Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал", - сказал он на представлении министра возле здания МИД Украины в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Обращаясь к присутствующим украинским дипломатам, Зеленский указал, что они прекрасно знают, что происходит в Украине и за ее пределами. "И одна из главных войн – это дипломатическая война. И я хочу вас поблагодарить, что ежедневно, с утра до вечера, иногда ночью, и это правда, простите за эти звонки, действительно обороняете Украину и наши границы", - подчеркнул он.

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В свою очередь Пристайко заверил Зеленского, что "его дипломатическое войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к применению 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, пожалуйста, рассчитывайте на нас".

Вадим Пристайко, Владимир Зеленский
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