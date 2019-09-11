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В Украине теперь будут штрафовать за перегруженные фуры

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В Украине теперь будут штрафовать за перегруженные фуры

10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры в размере от 500 до 2000 необлагаемых минимумов.

Документ поддержали голосами 331 депутат, сообщает ЭП.

В частности, документ предлагает разрешить автофиксацию нарушений, связанных с превышением весовых или габаритных ограничений, а также начисление штрафов за такие нарушения.

Документ предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 10% до 20% — штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов; более 20% — штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правом осуществления габаритно-весового контроля наделяется «Укртрансбезопасность».

Административную ответственность за нарушения в части превышения весогабаритных параметров согласно законопроекту будет нести физическое лицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Предполагается, что штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части за превышение весогабаритных параметров зачисляются в государственный Дорожный фонд.

Авторы законопроекта подчеркивают, что 97% автомобильных дорог уже потеряли несущую способность, дорожное покрытие деформировано и разрушено, а искусственные сооружения находятся в аварийном состоянии. В то же время все большее количество фур осуществляет перевозки с нарушением весовых ограничений.

В то же время, по мнению авторов законопроекта, находящиеся сегодня на балансе «Укртрансбезопасности» 34 переносных весовых комплекса позволяют проверить всего 272 тыс. авто в год, что составляет менее 1% от всего большегрузного автотранспорта.

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Отмечается, что действующая система неспособна обеспечить осуществление мероприятий габаритно-весового контроля на должном уровне.

«Внедрение автоматической фиксации соответствующих нарушений обеспечит повышение уровня контроля, подсчета трафика движения и окажет положительное влияние на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

грузовые перевозки, фура
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