В Кремле считают, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

Говорить об эффекте нормализации отношений Киева и Москвы преждевременно, но повод для сдержанного оптимизма есть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ» о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с РФ.
«Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации (отношений Киева и Москвы, — Ред.), — сказал представитель Кремля. — Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа».
Песков заявил, что ранее «выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. И это было очевидно».
Газета «Коммерсантъ» в среду сообщила со ссылкой на свои источники, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией и соглашений, участницей которых страна является в рамках СНГ. Как призанет издание, пауза может объясняться просто тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016