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В Кремле считают, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

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В Кремле считают, что рано говорить о нормализации отношений России и Украины

Говорить об эффекте нормализации отношений Киева и Москвы преждевременно, но повод для сдержанного оптимизма есть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Коммерсантъ» о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с РФ.

«Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации (отношений Киева и Москвы, — Ред.), — сказал представитель Кремля. — Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть, но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа».

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Песков заявил, что ранее «выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. И это было очевидно».

Газета «Коммерсантъ» в среду сообщила со ссылкой на свои источники, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией и соглашений, участницей которых страна является в рамках СНГ. Как призанет издание, пауза может объясняться просто тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого.

отношения с Россией
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