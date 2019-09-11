Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщает сайт Верховной Рады Украины, 11 сентября закон был возвращен с подписью президента. Он вступит в силу с 1 января 2020 года

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта (№ 7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 373 народных депутата. Для окончательного одобрения конституционных изменений, согласно процедуре, необходимо было минимум 300 голосов.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма — о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.