В Эстонии хотели бы отменить безвизовый режим для граждан Украины

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую страну, сообщает Sputnik Эстония.
По словам Хельме, он намерен представить парламенту соответствующие законодательные инициативы. «Троянским конем, в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — сказал в среду Хельме.
Министр отметил, что полностью упразднить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
Ранее Хельме заявил, что трудовые мигранты с Украины «отбирают работу» у эстонцев, что является проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу.
По данным МВД, в прошлом году более 20 тысяч иностранцев получили разрешение на краткосрочную работу в Эстонии, большинство из них составляют граждане Украины (около 80%). Союз работодателей Эстонии считает, что число нелегальных работников в республике может достигать 10 тысяч человек, большинство из них, по данным союза, также составляют украинцы (64%).
Напомним, что ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года. Граждане нашей страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
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