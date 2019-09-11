МИД Эстонии не согласен с местным МВД по поводу отмены безвизового режима для украинцев

Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна, заявил в среду министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна, — заявил он порталу ERR. — Кроме выполнения Украиной объективных условий для введения режима, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз».

Он добавил, что работающие в Эстонии украинцы в большинстве своем имеют рабочую визу.

«Для работы гражданам Украины необходимо иметь рабочую визу и большинство украинцев, приезжающих сюда работать, ее имеют, — сказал Рейнсалу. — Предотвращением злоупотреблений, связанных с визовыми нарушениями, должна заниматься полиция, и здесь надо навести порядок».

Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из нашей страны.