Руководители одесского порта связаны с гражданином РФ, причастным к финансированию терроризма в Украине — материалы Шевченковского райсуда Киева

Шевченковский районный суд Киева выявил, что с 2014 года руководство ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) организовало схему, при которой большая часть доходов государственной компании оказывалась на счетах подконтрольных структур «для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп». Об этом идет речь в определении суда № 81967344 от 7 мая 2019 года.
«Начиная с 2014 года по нынешнее время гражданин Российской Федерации, получив задание от спецслужб РФ, совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины, посягательства на ее территориальную целостность и осуществления террористических актов», — говорится в документе.
Издание «Дело» пишет, что речь идет о сговоре руководства порта с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым. В обнародованных документах суд его называет «Лицо 3».
В материалах уголовного производства Главного следственного управления СБУ, на которые ссылается суд, сказано, что свою деятельность это лицо ведет, «заручившись поддержкой должностных лиц ГП «ОМТП», Черноморского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия «Экофлот», «Си Уинд», «Навир Сервис», «Вел Шиппинг», «Марин Порт Сервис Пивденний», «Укрфлот-Сервис», «Прайм Эдженси» и «Таг Сервис».
Эти компании, отмечает суд, выступают посредниками при эксплуатации государственного портофлота.
«После проведения обысков в офисах этих компаний и у ряда их учредителей Марисов начал их перерегистрацию на подставных граждан Украины», — отмечает «Дело».
В связи с этим суд наложил арест на корпоративные права учредителей следующих компаний: «Марина-БИЧ», «Аурум-Винас», «Велика дижка», «Логан-Украина Дистрибьюшн», «РУВИМС», «Вел Шиппинг», «Таг Сервис», «Си Уинд», «Чамбер» и «Прайм Эдженси».
Министерству юстиции и другим государственным органам и частным нотариусам запрещено регистрировать любые изменения в регистрационные данные этих компаний.
Прокуратура Одесской области весной 2018 года открыла уголовное производство против руководителей порта, писало агентство УНИАН. 11 февраля 2019 года под офисом АМПУ в Одессе прошел митинг работников ОМТП и общественных активистов, которые протестовали против «буксирной мафии» и компаний Марисова, сообщало агентство.
В марте этого года Служба безопасности Украины провела обыски в одесских офисах компаний, связанных с Андреем Марисовым. Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23 января 2019 года по обвинению в финансировании терроризма и посягательстве на территориальную целостность Украины, отмечало издание «Апостроф».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016