Руководители одесского порта связаны с гражданином РФ, причастным к финансированию терроризма в Украине — материалы Шевченковского райсуда Киева

Шевченковский районный суд Киева выявил, что с 2014 года руководство ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) организовало схему, при которой большая часть доходов государственной компании оказывалась на счетах подконтрольных структур «для выведения за границу, дальнейшего обналичивания и передачи активным участникам террористических групп». Об этом идет речь в определении суда № 81967344 от 7 мая 2019 года.

«Начиная с 2014 года по нынешнее время гражданин Российской Федерации, получив задание от спецслужб РФ, совершает действия, направленные на финансирование действий неустановленных лиц с целью организации массовых беспорядков на территории Одесской и других областей Украины, посягательства на ее территориальную целостность и осуществления террористических актов», — говорится в документе.

Издание «Дело» пишет, что речь идет о сговоре руководства порта с российским криминальным авторитетом Андреем Марисовым. В обнародованных документах суд его называет «Лицо 3».

В материалах уголовного производства Главного следственного управления СБУ, на которые ссылается суд, сказано, что свою деятельность это лицо ведет, «заручившись поддержкой должностных лиц ГП «ОМТП», Черноморского межрегионального управления Госслужбы морского и речного транспорта Украины и используя подконтрольные ему коммерческие предприятия «Экофлот», «Си Уинд», «Навир Сервис», «Вел Шиппинг», «Марин Порт Сервис Пивденний», «Укрфлот-Сервис», «Прайм Эдженси» и «Таг Сервис».

Эти компании, отмечает суд, выступают посредниками при эксплуатации государственного портофлота.

«После проведения обысков в офисах этих компаний и у ряда их учредителей Марисов начал их перерегистрацию на подставных граждан Украины», — отмечает «Дело».

В связи с этим суд наложил арест на корпоративные права учредителей следующих компаний: «Марина-БИЧ», «Аурум-Винас», «Велика дижка», «Логан-Украина Дистрибьюшн», «РУВИМС», «Вел Шиппинг», «Таг Сервис», «Си Уинд», «Чамбер» и «Прайм Эдженси».

Министерству юстиции и другим государственным органам и частным нотариусам запрещено регистрировать любые изменения в регистрационные данные этих компаний.

Прокуратура Одесской области весной 2018 года открыла уголовное производство против руководителей порта, писало агентство УНИАН. 11 февраля 2019 года под офисом АМПУ в Одессе прошел митинг работников ОМТП и общественных активистов, которые протестовали против «буксирной мафии» и компаний Марисова, сообщало агентство.

В марте этого года Служба безопасности Украины провела обыски в одесских офисах компаний, связанных с Андреем Марисовым. Обыски санкционировал Шевченковский районный суд Киева своим решением от 23 января 2019 года по обвинению в финансировании терроризма и посягательстве на территориальную целостность Украины, отмечало издание «Апостроф».