Власть легализует Коломойского в энергетике, – экс-глава НКРЭКУ

Власть легализует бизнесмена Игоря Коломойского в энергетике, где коррупционные схемы олигарха правоохранительные органы не замечают. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook, комментируя встречу президента с олигархом, на которой обсуждали вопросы энергетики.

«Не понимаю, почему традиционно на совещание по энергетике не пригласили Директора НАБУ Сытника и Главу САП Холодницкого. Ведь раньше они присутствовали на фотоотчетах... Возможно ключ в том, что злоупотребления Коломойского в энергетике, например доведение до банкротства Центрэнерго в этом году, не заметны для НАБУ и САП? Руководство страны также не озвучивает позицию», — написал Вовк.

Экс-глава НКРЭКУ отмечает, что антикоррупционные органы и раньше закрывали глаза на злоупотребления со стороны Коломойского. «Бездействием НАБУ и САП по деяниям Коломойского никого не удивить — многолетний налоговый долг Укрнафты (читай долг перед бюджетом) в размере уже 15.8 млрд грн на август 2019 года, вызванный вымыванием средств на связанные с Коломойским компании „Рога и копыта“, уже 4-ый год пылится в НАБУ и САП», — написал Вовк.

По его мнению, отсутствие реакции НАБУ и САП на коррупционные схемы Коломойского в «Центрэенерго» связано с готовностью власти легализовать олигарха в сфере энергетики.

«Сколько должно пройти времени чтобы появились ответы на вопрос: Какие темы обсуждал Коломойский на этой встрече? Начнёт ли НАБУ хотя бы формальное расследование по Центрэнерго. ...Пока просматривается только легализация Коломойского в энергетике», — считает Вовк.

Напомним, ранее экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в «Центрэнерго», которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго» подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Причем «Центрэнерго» закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам +», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский.