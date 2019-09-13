У «Слуги народа» уже нашлось 35 потенциальных кандидатов в ЦИК

Фракция партии «Слуга народа» уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом председатель фракции Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах парламента 13 сентября, сообщает «Укринформ».

«У нас не было даже внутрипартийной дискуссии, нужно менять состав ЦИК или нет. Мы понимали, что рано или поздно ЦИК ждет перезапуск... Сейчас уже есть где-то 35 кандидатов, из которых надо составить шорт-лист, чтобы эти люди выглядели нормально, с профессиональной точки зрения и в глазах общественности, которые могут нормально защищать интересы избирателей», — отметил Арахамия.

На вопрос журналистов, успеет ли «Слуга народа» сформировать этот короткий список до понедельника, политик ответил: «Вы же видите, что мы можем работать в турборежиме. Кто будет в воскресенье работать, чтобы сделать этот шорт-лист и провести окончательные собеседования, чтобы потом подавать кандидатуры».

Говоря о том, смогут ли предложить своих представителей политсилы, которые не проголосовали за роспуск ЦИК — «Голос» и «Европейская солидарность», Арахамия сказал, что если бы это зависело от него, он «предпочел бы дать места «Голосу».

«Возможно, и „ЕС“ тоже надо дать места — я не знаю, как это должно быть по закону», — добавил лидер фракции «Слуга народа».

Арахамия отметил, что накануне «почти все фракции во время разговора с представителями „Слуги народа“ высказывались за перезагрузку ЦИК».

«Я спрашивал всех лидеров фракций относительно их позиции. Все, кроме „ЕС“ говорили, что у них позиция стойка — за перезагрузу ЦИК. У „Голоса“ была позиция воздерживаться от голосов», — сказал Арахамия.

Напомним, что на заседании 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии, «за» проголосовал 341 депутат. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» не дали ни одного голоса.