Восстановление поставок нефти после атак дронов может занять недели

Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее официальные лица компании обещали восстановить производство на предприятиях Saudi Aramco в течение ближайших двух дней.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов», — сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер.

Напомним, что в ночь на субботу, 14 сентября, крупные предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало сильные пожары на двух крупных месторождениях. В частности, пострадала установка, очищающая нефть от примесей, которую компания называет «крупнейшей в мире по стабилизации нефти».

Также пожар произошел на месторождении в Хурайсе, запасы которого оцениваются в 20 млрд баррелей нефти. Ответственность за случившееся взяли на себя повстанцы-хуситы из «Ансар Аллах».