Войти
Зеленский ветировал принятый прошлой Радой Избирательный кодекс с открытыми списками
позиция
Зеленский ветировал принятый прошлой Радой Избирательный кодекс с открытыми списками
Гончарук обещает тотальное обновление власти и искоренение коррупции
реформы
Гончарук обещает тотальное обновление власти и искоренение коррупции

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

«Локомотив Европы» забуксовал: Трамп и Brexit толкают экономику ФРГ в рецессию

568
«Локомотив Европы» забуксовал: Трамп и Brexit толкают экономику ФРГ в рецессию

По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%. В столь плохом положении немецкая экономика не оказывалась с 2012 года.

Сотрудники Института подчеркивают, что наличие «острой угрозы рецессии» обусловлено сокращением промышленного производства и падением количества заказов в обрабатывающих отраслях промышленности. Кроме того, на показатель давит сокращение количества вакантных рабочих мест, а также «подавленные настроения в экономике».

Примечательно, что «подавленные настроения», по мнению исследователей, связаны с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза. В европейскую прессу попал внутренний конфиденциальный документ правительства королевства, в котором перечислены последствия Brexit без сделки.

В целом документ рисует мрачную картину. На таможне начнутся проблемы с оформлением грузов. За этим последуют сбои в циркуляции между странами товаров, включая медикаменты, в том числе для лечения животных. «Рядовые бизнесмены в Германии не представляют, как будут меняться правила игры из-за Brexit, поэтому проявляют сдержанную политику к своему производству. Они словно замерли, что безусловно, негативно сказывает на экономическом росте страны», — указывают исследователи IMK.

Нулевые кредиты

Вдобавок на рынок давят последние решения Европейского центробанка по ключевой ставке. Так, 12 сентября ЕЦБ принял решение оставить базовую ставку на нулевом уровне и снизить ставку по депозитам на 0,1% — до минус 0,5%. Плюс регулятор запустил программу количественного смягчения, которая заключается в том, что центробанк будет выкупать с рынка государственные облигации на сумму в 22 млрд евро в месяц на открытом рынке, начиная с ноября. Также ЕЦБ пообещал не повышать процентную ставку, пока инфляция находится ниже целевого значения в 2%, уточнив, что количественное смягчение будет идти «так долго, как того требует ситуация».

Данное решение было принято вразрез с усугубляющейся стагнацией экономик Еврозоны. По результатам второго квартала 2019 года рост ВВП замедлился до 0,2%, — тогда как в первом квартале рост составлял 0,4%. В итоге такая политика еще сильнее двинула Германию к рецессии.

Впрочем, немецкие политики не видят в текущей ситуации серьезной опасности. Так, министр финансов Германии Олаф Шольц объявил, что правительство страны потратит многие миллиарды евро, если будет необходимо предотвратить рецессию. Он утверждает, что будет возобновлена полномасштабная программа количественного смягчения монетарной политики, которая была начата в Европе еще в 2015 году.

При этом разногласия в совете управляющих ЕЦБ уже официально вылезли наружу. Так, глава Банка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что экономические обстоятельства не требуют возобновления программы QE.

Промышленное производство в Еврозоне в июле в годовом выражении снизилось на 2%, вместо ожидаемых минус 1,3%, а за июнь этот показатель составил минус 2,4%.

В свою очередь мюнхенский Институт экономических исследований (IFO) прогнозирует сокращение ВВП Германии в третьем квартале на 0,1%. С учетом сокращения на 0,1% в апреле-июне этот показатель и сигнализирует о рецессии. Прогноз по росту экономики до конца 2019 года ухудшен с 0,6% до 0,5%.

«Слабость в промышленности распространяется как нефтяное пятно на другие отрасли», — заявил эксперт IFO Тимо Вольмерсхойзер. Слабость экономики уже сказывается и на рынке труда.

Август стал четвертым месяцем подряд, когда в Германии не растет занятость, то есть статистика не показывает сокращение количества безработных.

Со своей стороны Институт мировой экономики в Киле (IfW) также прогнозирует рецессию в экономике Германии в третьем квартале, ожидая снижения ВВП на 0,3%.

Данные о состоянии экономики Германии за третий квартал будут опубликованы 14 ноября. Федеральное статистическое агентство обнародует окончательные итоги квартала об изменении ВВП Германии 22 ноября.

Экономика ФРГ много лет тащила на себе провальные экономические реформы, которые проходили в южных странах еврозоны, например в Греции, Италии и Португалии. Если сломается «немецкий механизм поддержки» еврозоны, то дело может легко дойти до распада всего союза.

Рука Америки

Экономика Германии сжимается как по чисто внутренним европейским причинам, так и на фоне той чехарды, которую в споре с Китаем устроил президент США Дональд Трамп.

Министерство экономики и энергетики Германии в сентябрьском докладе по экономической ситуации признало уязвимость немецких промышленных компаний, ориентированных на экспорт, в условиях, когда объемы мировой торговли снижаются.

Торговая война между США и Китаем идет уже почти пять месяцев, с того момента, как в конце апреля Китай отказался от подписания торгового соглашения с США в том варианте, на котором настаивала американская сторона. То есть Китай четко дал понять, что он не откажется от тех принципов, на которых построена вся экономическая модель развития Поднебесной — жесткий управляемый курс юаня, очень сегментированный доступ иностранных финансовых институтов на внутренний рынок КНР, копирование ведущих международных технологий, субсидирование промышленности страны.

Читайте также: Химическая атака: получится ли у государства разделить империю Фирташа

12 сентября Трамп написал в своем Твиттер: «Я хотел бы заключения не промежуточного, а всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем. Хотя, наверное, могу рассмотреть вариант промежуточного соглашения»,

Это сообщение укрепило надежды рынка на снижение накала страстей в торговом конфликте. В плоскости торговой сделки пока виден обмен «жестами доброй воли» между сторонами, но положительных сдвигов в разрешении наиболее «острых» вопросов все еще не произошло. Не исключен сценария развития событий, при котором участники рынка быстро разочаруются в таком промежуточном соглашении, что приведет к очередному витку усиления напряжения.

рецессия, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 сентября 2019
Суббота, 14 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016