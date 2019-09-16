Богдан заявил, что в «Слуге народа» есть сумасшедшие и психически больные

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в президентской партии «Слуга народа» есть психически больные и безумные нардепы.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов «Слуги народа», которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в «ручных животных».

«Там (в „Слуге народа“ — ред.) есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека.

Кто-то себя чувствует животным — что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели — мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды — пожалуй, мы будем расценивать его врагом», — заявил Богдан.