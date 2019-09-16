Богдан заявил, что в «Слуге народа» есть сумасшедшие и психически больные

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что в президентской партии «Слуга народа» есть психически больные и безумные нардепы.
Об этом он заявил в интервью ВВС.
У Богдана спросили, как офис президента реагирует на обвинения некоторых нардепов «Слуги народа», которые уверяют, что у Зеленского не считаются с народными избранниками и хотят их превратить в «ручных животных».
«Там (в „Слуге народа“ — ред.) есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека.
Кто-то себя чувствует животным — что мы можем сделать. Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, то не понимают, то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели — мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды — пожалуй, мы будем расценивать его врагом», — заявил Богдан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016