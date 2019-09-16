Покинувший Молдову олигарх Плахотнюк распродает свое имущество

Бежавший из Молдовы бывший глава Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк распродает свое имущество на родине. Как сообщило в понедельник молдавское издание Ziarul de Garda, он продал четыре автомобиля и три объекта недвижимости.

«В результате продажи он получил 10,8 млн лей (около $608 тыс.)», — говорится в сообщении. По данным издания, собственником трех объектов недвижимости олигарха, в том числе квартиры в центре Кишинева, стал бывший спикер парламента Андриан Канду, который является его крестным и ближайшим соратником. Обладателем четырех автомобилей класса люкс, среди которых бронированный Mercedes-Maybach S 600, по данным издания, стал некий Павел Гроссу, заплативший за них 1,9 млн лей (около $117 тыс.). Ранее молдавский экономический портал Mold-Street.com сообщил, что Плахотнюк также продал на Тайваньской бирже долю в молдавской компании IT-услуг BASS Systems австрийской группе S&T AG.

В июне поддерживающая президента Молдовы Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum сформировали правящую коалицию в парламенте для отстранения от власти Демпартии. Демократы отказались уступать — через подконтрольный Конституционный суд они объявили и парламент, и кабинет незаконными, организовали уличные протесты против новой власти. После того как поддержку новой власти выразили Евросоюз, Россия и США, им пришлось перейти в оппозицию, а Плахотнюк бежал за границу, откуда сообщил о своей отставке.

По словам вице-премьера, главы МВД Молдовы Андрея Нэстасе против Плахотнюка возбуждено уголовное дело.