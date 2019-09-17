Юаню не удается потеснить доллар как главную мировую валюту

Китай за последние три года достиг лишь незначительного прогресса в продвижении юаня в качестве мировой валюты, пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование Банка международных расчетов.

Юань сохранил свои позиции в качестве восьмой наиболее торгуемой валюты мира со среднедневным оборотом в $284 млрд по сравнению с $202 млрд три года назад, показало исследование БМР. Доля юаня в международных валютных операциях выросла до 4,3% с 4% в 2016 г.

Базирующаяся в Базеле международная финансовая организация провела исследование в апреле, собрав данные почти от 1300 банков и других дилеров в 53 юрисдикциях.

Для сравнения, доллар США сохранил свои позиции в качестве доминирующей валюты с оборотом $5,82 трлн. Почти 9 торговых сделок из 10 (88%) проводятся по отношению к американской валюте.

Евро был второй наиболее торгуемой валютой, участвуя в 32% всех транзакций, в то время как японская иена осталась на третьем месте с долей 17%.

Среднесуточный объем торгов на мировых валютных рынках в апреле 2019 г. достиг рекордных $6,6 трлн по сравнению с $5,1 трлн тремя годами ранее.

По словам аналитиков, тот факт, что доля юаня в глобальных транзакциях незначительно изменилась за последние три года, указывает на то, что китайская валюта не догонит доллар в ближайшее время. Данные показывают, что доллар США остается предпочтительной валютой для выставления счетов по торговым операциям для большинства стран