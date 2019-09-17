Кравчук считает, что Украина изменится через семь лет

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что команде новой власти удастся в течение семи лет изменить жизнь в Украине к лучшему, и мечтает лично увидеть эти изменения.

Об этом Кравчук заявил на презентации своей новой книги, сообщает Укринформ.

«Я на сто процентов верю, что Украина изменится в течение ближайших семи лет к лучшему, поскольку этого захотел народ, захотела молодежь, и народ привел к власти людей, которые, по моему мнению, чувствуют ответственность. Да, они спешат, да, они хотят сделать (все) за один день, что нереально часто, но они спешат для дела, а не для себя», — сказал Кравчук.

Он добавил, что нам нужно «как-то вместе попробовать это понять».

По мнению Кравчука, изменения в стране уже начались, хотя и не исключил ошибок в действиях новой команды.

«Я не могу говорить, что Зеленский все делает правильно и все знает, но я точно знаю, что он в коррупции не замешан ... Я знаю, что если кто-то из его команды попадет в коррупцию, завтра его там не будет ... А если я это знаю, то могу поверить, что будут сделаны шаги к лучшей жизни. Поэтому я верю и делаю все для того, чтобы дожить и увидеть это», — отметил первый президент.