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Депутаты и бизнес пришли к компромиссу касательно налоговых изменений, - СМИ

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Депутаты и бизнес пришли к компромиссу касательно налоговых изменений, - СМИ

Поправки ко второму чтению законопроектов № 1053-1 о фискализации расчетных операций и № 1073 о «кешбэке» будут предусматривать отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО) с 2020-го на 2021 год и повышение годового лимита дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник во фракции по итогам заседания «Слуги народа» с участием представителей правительства и бизнеса.

«В результате пришли к компромиссу — лимит для второй группы будет увеличен до 2,5 млн грн, штрафы — уменьшат, а внедрение РРО отстрочат до 2021 года», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе заседания генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин дал положительный отзыв о «пилотной» системе по РРО, которая позволяет в качестве кассового аппарата использовать смартфон, планшет или другой девайс.

«Он тестировал новую систему и дал вывод, что это можно применять», — указал собеседник.

В заседании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, а также представители компаний, в том числе руководитель «Укрпошты» Игорь Смелянский.

«Был горячий откровенный разговор относительно ФЛП, потому что кто-то общается с бизнесом, кто-то сам был предпринимателем. Но в целом все конструктивно», — резюмировал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла в первом чтении законопроект № 1053-1 о внесении изменений в закон «О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг», который позволяет использовать программные РРО на ряду с традиционными. Помимо этого, законопроект упрощает процедуру регистрации такого аппарата.

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При этом штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товаров или услуг, например, или непроведение расчетных операций через РРО) увеличиваются до 150% стоимости товара за первое нарушение (в настоящее время — 1 грн) и до 250% стоимости за последующие (в настоящее время — 100%). Документ предусматривает также увеличение штрафов за другие нарушения.

В тот же день народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 1073 о «кешбеке», который предусматривает механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 100 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

налоги, ФОП, РРО
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Вторник, 17 сентября 2019
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