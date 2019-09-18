Зеленский хочет достичь прогресса в урегулировании на Донбассе через полгода

Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе на протяжении ближайших шести месяцев, заявил министр иностранных дел Владимир Пристайко в интервью немецкой газете Die Welt.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от следующей встречи в нормандском формате на уровне лидеров государств и есть ли новые идеи, как можно закончить войну на востоке Украины, Пристайко сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев».

При этом глава МИД подчеркнул, что урегулирование не может быть за счет сдачи украинских территорий. «Мы не сдаем украинские территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтом мы не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем», — сказал он.

Пристайко подчеркнул, что Украина хочет вернуть своих граждан. «И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано», — отметил он/