В Украине выросло сельхозпроизводство

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе текущего года составил 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.
В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 11,8%, а хозяйства населения — сократили на 2,3%.
Согласно сообщению, производство растениеводческой продукции за восемь месяцев этого года выросло на 6% по сравнению с январем-августом прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 14,7%, при этом сокращение в хозяйствах населения составило 2,1%.
По данным Госстата, производство животноводческой продукции в Украине в январе-августе этого года увеличилось на 1,7% по сравнению с январем-августом 2018 года. Рост производства на сельхозпредприятиях составил 6,6%, при этом в хозяйствах населения производство животноводческой продукции сократилось на 2,7%.
В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что рост сельхозпроизводства в Украине в 2018 году составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения — на 2,2%.
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