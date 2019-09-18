В Киеве сегодня началась метеорологическая осень

Утром 18 сентября температура воздуха в Киеве опустилась ниже +10°, и по прогнозу Украинского гидрометцентра, день будет прохладным. Среднесуточная температура будет ниже +15°, что свидетельствует о начале в Киеве метеорологической осени.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая и завершилось 17 сентября, в целом продолжалось 127 дней — более четырех месяцев. Самое длинное лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней.

В то же время синоптики уверяют, что после резкого похолодания нас ожидает потепление, которое называют «бабьим летом».