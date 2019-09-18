Глава Минюста предложил оставить в стране две тюрьмы

Количество тюрем в Украине можно сократить, оставив на всю страну только две, заявил новый глава Минюста страны Денис Малюська. Об этом он сообщил в интервью изданию Bihus.

«Число тюрем может быть минимизировано максимум до двух, это должны быть современные сооружения, как в странах Северной Европы, — Норвегии, Дании», — сказал Малюська.

По его словам, содержать в тюрьмах нужно только наиболее проблемных преступников, «совсем отщепенцев».

Напомним, что масштабные реформы пенитенциарной системы Украины Малюська анонсировал еще 3 сентября в эфире канала ICTV. Он отметил, что действующая система — это не только тюрьмы, но и 55 тыс. граждан, которые в них находятся. Это, по мнению министра, показывает «безумную неэффективность государства».

Новый глава Минюста также запланировал «радикальный переход к тюремному заключению, от наказания в виде лишения свободы до других видов наказаний, которые с таким лишением свободы не связаны».