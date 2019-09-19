Сегодня Рада может назначить досрочные выборы в Киеве

Верховная Рада намерена проголосовать за проект реформирования органов прокуратуры, разрешить проводить обыски у парламентариев без согласия ВРУ и ввести электронный чек.
Такие данные содержатся в плане работы на 19 сентября, опубликованном на сайте парламента.
Народные депутаты планируют начать работу с включения в повестку дня сессии законопроекта, который предусматривает проведение выборов мэра Киева 8 декабря.
Далее на рассмотрении два законопроекта в первом чтении — о структуре прав собственности провайдеров телесетей, а также об изменении порядка увольнения и назначения членов Нацсовета по вопросам ТВ.
После этого до конца дня народные избранники будут рассматривать законопроекты во втором чтении, которые парламент поддержал за основу на прошлой неделе. В частности, речь идет о продлении на три года закона о финансовой реструктуризации, реформе Генпрокуратуры, реформе госслужбы.
Кроме того, Верховная Рада намерена объединять отчетность по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.
В повестке дня — проект изменений в УПК, который предусматривает обыски у нардепов без разрешения Рады.
Парламент также намерен окончательно внести изменения в законодательство, чтобы ввести электронный чек, а также о кэшбеке покупателю в случае незаконно выданного чека.
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