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Сегодня Рада может назначить досрочные выборы в Киеве

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Сегодня Рада может назначить досрочные выборы в Киеве

Верховная Рада намерена проголосовать за проект реформирования органов прокуратуры, разрешить проводить обыски у парламентариев без согласия ВРУ и ввести электронный чек.

Такие данные содержатся в плане работы на 19 сентября, опубликованном на сайте парламента.

Народные депутаты планируют начать работу с включения в повестку дня сессии законопроекта, который предусматривает проведение выборов мэра Киева 8 декабря.

Далее на рассмотрении два законопроекта в первом чтении — о структуре прав собственности провайдеров телесетей, а также об изменении порядка увольнения и назначения членов Нацсовета по вопросам ТВ.

После этого до конца дня народные избранники будут рассматривать законопроекты во втором чтении, которые парламент поддержал за основу на прошлой неделе. В частности, речь идет о продлении на три года закона о финансовой реструктуризации, реформе Генпрокуратуры, реформе госслужбы.

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Кроме того, Верховная Рада намерена объединять отчетность по единому взносу с отчетностью по налогу на доходы физических лиц.

В повестке дня — проект изменений в УПК, который предусматривает обыски у нардепов без разрешения Рады.

Парламент также намерен окончательно внести изменения в законодательство, чтобы ввести электронный чек, а также о кэшбеке покупателю в случае незаконно выданного чека.

Киев, Верховная Рада
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