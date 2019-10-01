Комитет Рады одобрил законопроект о столице авторства Ткаченко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев» (№ 2143-3).

Как передает «Интерфакс-Украина», решение предложить сессионному залу поддержать зарегистрированный группой народных депутатов из фракции «Слуга народа» во главе с Александром Ткаченко законопроект № 2143-3 члены комитета приняли на заседании во вторник.

При этом еще две законодательные инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев, — № 2143 авторства группы нардепов от «Слуги народа» во главе с Андреем Клочко, № 2143-1 авторства группы нардепов из фракции «Евросолидарность» во главе с Сергеем Алексеевым и № 2143-2 авторства группы нардепов фракции «Голос» во главе с Андреем Осадчуком, — комитет рекомендовал отклонить.

Вместе с тем, присутствующий на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить все четыре законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию.

«Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии», — сказал Кличко, добавив, что необходимо также обсудить законопроекты с экспертами и представителями общественности, а «не принимать законопроект узким кругом».

Он также высказал удивление в связи с тем, что с «такой поспешностью» власти страны стремятся внести изменения в закон о столице.