Комитет Рады одобрил законопроект о столице авторства Ткаченко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киев» (№ 2143-3).
Как передает «Интерфакс-Украина», решение предложить сессионному залу поддержать зарегистрированный группой народных депутатов из фракции «Слуга народа» во главе с Александром Ткаченко законопроект № 2143-3 члены комитета приняли на заседании во вторник.
При этом еще две законодательные инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев, — № 2143 авторства группы нардепов от «Слуги народа» во главе с Андреем Клочко, № 2143-1 авторства группы нардепов из фракции «Евросолидарность» во главе с Сергеем Алексеевым и № 2143-2 авторства группы нардепов фракции «Голос» во главе с Андреем Осадчуком, — комитет рекомендовал отклонить.
Вместе с тем, присутствующий на заседании комитета мэр Киева Виталий Кличко предложил отправить все четыре законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию.
«Все четыре законопроекта должны пройти экспертизу Венецианской комиссии», — сказал Кличко, добавив, что необходимо также обсудить законопроекты с экспертами и представителями общественности, а «не принимать законопроект узким кругом».
Он также высказал удивление в связи с тем, что с «такой поспешностью» власти страны стремятся внести изменения в закон о столице.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016