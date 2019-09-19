В Кремле винят Киев в непоследовательной позиции по Донбассу

Решение Украины поставить условия для реализации «формулы Штайнмайера» не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ранее все согласились с «формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию», — сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что пока в Кремле могут констатировать данный факт: «Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей».

Пресс-секретарь президента отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации «формулы Штайнмайера» — «это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление».

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: «Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции — мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся — но в любом случае это не способствует быстрому продвижению».

Говоря о том, насколько новая позиция Украины может повлиять на перспективы дальнейшего развития событий, Песков отметил, что «пока трудно сказать».