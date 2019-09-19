Новую ЦИК сформируют через две недели

Верховная Рада может сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии через две недели.
Такое предположение сделал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.
«Думаю, сегодня точно не будет рассматриваться вопрос о ЦИК. Рассматривать персональный состав ЦИК — на это нужно минимум полдня, а я думаю, что весь день. Не хочется терять весь день на ЦИК», — сказал Арахамия.
В то же время на вопрос, возможно ли рассмотрение этого вопроса через две недели, он ответил: «Я думаю, что где-то так».
Согласно календарному плану работы Верховной Рады ІХ созыва, парламент возобновит работу в пленарном режиме с 8 октября. В течение двух недель, которые будут предшествовать этой дате, депутаты планируют работать с избирателями, а также в комитетах.
Также, комментируя информацию о том, есть ли среди предложений «Слуги народа» действующие народные депутаты, политик отметил, что не хочет терять «ни единой души» из фракции.
«Поэтому я категорически против потери любого нардепа. Да, новые добавятся (в случае назначения действующих депутатов от „Слуги народа“ членами ЦИК — ред.), но мы же не знаем их так хорошо, как этих уже. Я не хочу никого терять и лично буду очень против», — добавил руководитель фракции.
Напомним, что Верховная Рада 13 сентября приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат.
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