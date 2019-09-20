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Шабунин рвется возглавить антикоррупционные органы: НАПК или НАБУ

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Шабунин рвется возглавить антикоррупционные органы: НАПК или НАБУ
Анастасия Красносельская лично пообещала уйти с поста главы комитета по антикоррупционной политике в случае избрания Виталия Шабунина

Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике не пропустил поправки к законопроекту 1029, который среди прочего внедрял новую процедуру назначения главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Члены Комитета вышли прямо во время заседания после игнорирования их правок и обсуждений, из-за отсутствия кворума заседание комитета прекратилось, а поправки к законопроекту 1029 должны быть рассмотрены повторно.

В частности, члены комитета не поддержали отсутсвие спецпроверки главы НАПК на этапе назначения и снижение возрастного ценза главы НАПК до 30 лет. В комитете считают, что такие условия лоббируются под определенных кандидатов, и, в частности, общественного активиста, главы ГО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Во время обсуждения этого вопроса Анастасия Красносельская сказала, что Шабунин не претендует на должность НАПК и она лично обещает, что это не лоббизм. А в случае назначения Шабунина Красносельская покинет должность главы комитета по антикоррупционной политике. Ее поддержал и первый заместитель Комитета — Ярослав Юрчишин, который опроверг желание Шабунина занять должность главы НАПК и даже рассказал, что Шабунин вскоре будет назначен заместителем главы Офиса Президента.

Сам Шабунин пишет в соцсетях гневные посты в адрес Верховной Рады Украины и является частым гостям в стенах комитетов на Садовой 3а.

Интересно, что за активностью руководства Комитета, возможно, стоят более глобальные интересы. Не исключено, что на позицию главы НАПК будет претендовать и Галина Янченко — заместитель комитета по антикоррупционной политике, которая и предложила внести изменения к снижению возрастного ценза, поскольку сама еще не достигла 35 лет. Янченко связывают с лоббированием интересов министра внутренних дел Арсена Авакова, ее муж Виктор Андрусив возглавляет Институт Будущего, который через Антона Геращенко контролируется Аваковым. Кроме того инициативы Янченко регулярно поддерживает харьковская группа депутатов Зе!Команды (в комитете по антикоррупционной политике это Алексей Красов и Андрей Одарченко), которых также связывают с министром МВД. Если Аваков «возьмет» под себя должность главы НАПК — он сможет в ручном режиме определять, кто является коррупционером в Украине и чьи декларации необходимо внимательно проверять. В любом случае, такая расстановка не устраивает фракцию «Слуга народу», многие члены которой изначально были против Авакова и не хотели его поддерживать в новом правительстве.

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Кроме того, члены комитета из фракций «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За життя» выступают против быстрой и непрозрачной процедуры прохождения законопроекта 1029 и видят в нем существенные коррупционные риски. «Почти сто страниц правок мы увидели уже на Комитете сегодня и физически нет возможности их даже прочитать, не говоря уже о глубоком анализе. Примечательно, что все правки „не слуг народа“ отклоняются главой комитета и демонстрируется полное пренебрежение мнение оппозиционных сил», — рассказал один из членов Комитета. Горячие дискуссии запечатлены в стенограмме комитета.

НАБУ, НАПК, Виталий Шабунин
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