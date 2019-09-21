США отправляют военных на Ближний Восток

США также будут работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии, чтобы укрепить ее самооборону. Месторождения нефти на территории королевства ранее подверглись атаке дронов, в произошедшем обвиняют Иран.

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».

Атака на нефтяные объекты Saudi Aramco произошла 14 сентября. Из-за нападения уровень добычи нефти в королевстве сократился почти вдвое. Сначала ответственность за нападение взяли на себя хуситы, однако в Вашингтоне обвиняли в произошедшем Иран. Позднее Минобороны Саудовской Аравии также заявило, что атака исходила не из Йемена, а дроны отличались от тех, которые используют хуситы. В Эр-Рияде утверждают, что для атаки использовались иранские беспилотники.

Позднее Трамп заявил, что поручил американскому Минфину существенно усилить санкции против Ирана. Накануне, 20 сентября, Вашингтон ввел ограничения против Центрального банка Ирана. Кроме того, американский лидер предупредил, что мог бы приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, однако решил проявить сдержанность.