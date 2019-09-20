Трамп считает Китай угрозой всему миру

Китай представляет собой в некотором смысле угрозу всему миру в силу стремительного развития своих вооруженных сил. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

«Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», — сказал Трамп, которого цитируют американские СМИ.

Американский лидер отвечал на вопрос о том, считает ли он Китай «стратегической угрозой Соединенным Штатам».

«И, откровенно говоря, они используют американские деньги», — добавил глава администрации США.

Трамп, по всей видимости, имел в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином. Глава Белого дома давно критикует этот дефицит, достигающий, согласно его данным, $500 млрд в год.