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Генштаб работает над планом разведения сил на Донбассе

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Генштаб работает над планом разведения сил на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски», — сказал он в интервью «Радио Свобода» в субботу.

Загороднюк подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. «Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон», — сказал он.

Министр обороны также заверил, что на каждом из участков «будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее».

Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе — это не отступление: «Это не отступление — это разведение».

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«Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее — никто не будет делать это без подготовки....Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала», — отметил он.

Донбасс, разведение сил
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