Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком: предварительно 9 погибших

В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы.
Об этом сообщила полиция Одесской области
«В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается», — отмечают там.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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