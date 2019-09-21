Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком: предварительно 9 погибших

В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы.

Об этом сообщила полиция Одесской области

«В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое — травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается», — отмечают там.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.