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Госдеп отказался обнародовать разговор Трампа с Зеленским

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Госдеп отказался обнародовать разговор Трампа с Зеленским

Содержание июльского телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдепартамент не будет публиковать его стенограмму. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC госсекретарь США Майкл Помпео.

«Вы знаете, что мы крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств», — отметил глава внешнеполитического ведомства. С его точки зрения, разговор Трампа и Зеленского по телефону не подпадает под эту категорию.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение в Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma.

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Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения Трампа пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Дональд Трамп, Майк Помпео, Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 42 минуты назад

UA . СМЕРТЬ ЯДЕРНИМ КАТАМ ПУТІНУ ТРАМПУ КОЛОМОЙСЬКОМУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ АБО СМЕРТЬ ВСІМ ДІТЯМ І ВНУКАМ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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