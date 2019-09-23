Президент подписал закон о реформе прокуратуры

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры».

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

«23.09.2019 — возвращен с подписью от Президента», — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры» 19 сентября.

Закон, в частности, предлагает вместо действующей структуры органов прокуратуры построить после проведения аттестации прокуроров новую структуру, которая должна включать Офис генерального прокурора, областные, окружные прокуратуры. Также закон предоставляет генеральному прокурору право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Кроме того, ликвидируются военные прокуратуры, но одновременно устанавливаются права генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Закон также предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15000 до 10000 человек.

В документе предусмотрено предоставление генпрокурору полномочий утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности.

Закон предусматривает предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры.

Национальную академию прокуратуры Украины планирует превратить в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Базовый должностной оклад прокурора должен повыситься с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Устанавливается ограничение в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, начисляемой исключительно в соответствии с оценкой работы прокурора.

Закон также устанавливает, что прокуроры, которые на день вступления в силу закона занимают должности прокуроров в ГПУ, региональных, местных, военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации. Аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестация прокуроров будет включать два этапа — сдача письменного экзамена в форме анонимного тестирования и собеседование. В случае непрохождения аттестации прокурор освобождается от должности. Лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу закона, будут иметь право принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора при наличии высшего юридического образования и стажа работы в области права.

Временно, до 1 сентября 2021 года, планируется остановить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.