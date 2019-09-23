На границе с Польшей задержали жену главы Нацполиции с 650 тысячами евро

Жену главы Национальной полиции Украины Сергея Князева Викторию задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тысяч евро.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. «Из личных источников (не официальных) говорят, что это Виктория Князева», — написал он.

Бывший таможенник и блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook отметил, что задержали ее вместе с двумя украинцами и гражданином Хорватии. По его информации, инцидент произошел 22 сентября на автопереходе «Хребенне — Рава-Русская».

Факт задержания Князевой подтвердил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.