Мадуро прилетел к Путину

Президент Венесуэлы заявил о желании углубить исторические и очень позитивные отношения Москвы и Каракаса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в Twitter, что прилетел в Россию с визитом.

«Мы приехали в Россию, чтобы углубить наши исторические, очень позитивные отношения... Братство, которое мы построили за последние годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро.

Ранее в Кремле сообщили, что в среду российский лидер Владимир Путин проведет с Мадуро переговоры.

Отметим, что большинство стран Запада не признают полномочия Мадуро, считая легитимным главой Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо.