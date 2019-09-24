Мадуро прилетел к Путину

Президент Венесуэлы заявил о желании углубить исторические и очень позитивные отношения Москвы и Каракаса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в Twitter, что прилетел в Россию с визитом.
«Мы приехали в Россию, чтобы углубить наши исторические, очень позитивные отношения... Братство, которое мы построили за последние годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро.
Ранее в Кремле сообщили, что в среду российский лидер Владимир Путин проведет с Мадуро переговоры.
Отметим, что большинство стран Запада не признают полномочия Мадуро, считая легитимным главой Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо.
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