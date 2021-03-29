Мадуро предложил нефть в обмен на вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавирусной инфекции поставками нефти. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Мадуро, у Венесуэлы есть несколько получить вакцину — с помощью денег, «похищенных» у страны или с помощью обмена нефти на препараты.

Еще одним способом получения вакцины Мадуро назвал международную программу COVAX, которая предполагает закупку и распределение препаратов между беднейшими странами мира.

Ранее вице-президент Дельси Родригес заявила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около $7 млрд, часть которых запланирована на закупку вакцин. Так же Родригес добавила, что Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об осложнениях.

В программе COVAX участвуют 170 государств. Страны со средним и высоким уровнем доходов (их 78) оплачивают приобретение вакцин для 92 стран, которые не могут себе позволить самостоятельную закупку необходимых партий препаратов. От стран-получателей требуется лишь частичная оплата (15%) вакцины. Большая часть поставок через эту программу — препарат от AstraZeneca. Также странам поставляют вакцину от Pfizer и BioNTech.

В ноябре 2020 года в Венесуэле прошли испытания российской вакцины, в которых приняли участие 2 тыс. человек, в том числе сын Мадуро Герра и его старшая сестра Мария Тереза.

После этого власти страны в конце декабря 2020 года договорились о поставке в страну 10 млн доз «Спутника V». Вакцинация в Венесуэле российским препаратом началась 19 февраля. Мадуро назвал это «великим моментом, который наполняет всех венесуэльцев большой радостью и надеждой». Также Минздрав Внесуэлы одобрил использование китайского препарата Sinopharm.