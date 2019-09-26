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Возле Стамбула произошло сильное землетрясение

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Возле Стамбула произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг неподалеку от Стамбула. Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщило о нескольких афтершоках, последовавших за землетрясением. Магнитуда повторных толчков доходила до 4,1.

Землетрясение вызвало панику, тысячи жителей города выбежали на улицы. Многие из них остаются там до сих пор, опасаясь новых сильных толчков.

Власти предупредили, чтобы люди не входили в здания, на которых после землетрясения появились трещины или другие свидетельства повреждений. Это связано с тем, что многие строения в городе, по ряду оценок, либо старые, либо не соответствуют современным требованиям сейсмобезопасности.

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На данный момент информации о погибших или получивших серьезные травмы в результате землетрясения нет. Известно о разрушении верхней части минарета в одном из районов Стамбула. Также телеканалы демонстрируют кадры с жилыми зданиями, по фасадам которых пошли трещины. Власти до пятницы отменили занятия во всех школах города.

Стамбул, землетрясение
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Четверг, 26 сентября 2019
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