В Минобороны хотят создать военную полицию для борьбы с коррупцией

Министерство обороны Украины подаст законопроект о создании военной полиции, которая будет противодействовать коррупции в армии.
Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа — ее надо переписывать», — заявил он.
По словам министра, для создания военной полиции нужна только политическая воля и она есть.
Он рассказал, что антикоррупционный орган в Минобороны будет анализировать технические условия, тендеры, отчетность, расследовать конкретные дела.
Загороднюк заверил, что руководство Минобороны будет слушать военнослужащих, которые знают и не скрывают факты.
По его словам в министерстве будут использовать международные наработки в этой сфере, но подчеркнул, что просто копировать чью-то систему недостаточно, потому что ситуация в Украине хуже, чем во многих странах.
«Поэтому наша должна быть гораздо жестче. Еще мы будем развивать независимый аудиторский комитет, который бы состоял из заместителей и специалистов, которые не отвечают за эти вопросы. И плюс периодически делать слушание по антикоррупционным целям с привлечением активной части населения, например, журналистов, специалистов, представителей общественности», — сказал он.
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