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СМИ раскрыли «засекреченную деталь» встречи Трампа с Лавровым в 2017 году

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СМИ раскрыли «засекреченную деталь» встречи Трампа с Лавровым в 2017 году

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете в 2017 году с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком заявил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы в США, поскольку Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Это побудило Белый дом ограничить доступ к этим комментариям Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на три источника. знакомых с ситуацией.

По данным собеседников издания, доступ к этой информации был ограничен для всех, за исключением нескольких должностных лиц, обладающих наивысшим уровнем доступа к информации, чтобы не допустить публичного обнародования комментария президента.

Reuters обратился за комментарием в Белый дом, однако тот оперативно не ответил.

Речь идет о встрече, которая состоялась 10 мая 2017 года. Это была первая встреча американского президента с официальными лицами России. На переговорах тогда обсуждались ситуация в Сирии и отношения между Россией и США, сообщал российский МИД. Переговоры Трампа и Лаврова продлились около 40 минут. В Москве тогда назвали встречу шагом к нормализации отношений.

В мае 2017 года газета Washington Post сообщила, что в ходе той же встречи 10 мая Дональд Трамп передал Лаврову и послу России Сергею Кисляку «информацию высшей степени секретности» о деятельности террористической группировки «Исламское государство». Издание утверждало, что эти данные американский президент получил от некоего партнера США, который запретил передавать их третьим лицам. Однако вопреки запретам американский президент раскрыл эти данные российским дипломатам.

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Отмечалось, что после встречи Трампа с Лавровым в Вашингтоне несколько высокопоставленных представителей Белого дома приняли меры по предотвращению ущерба и сделали несколько звонков в Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности.

Дональд Трамп, Сергей Лавров, политика Трампа
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