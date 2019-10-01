Кремль хочет, чтобы в Минске окончательно согласовали «формулу Штайнмайера»

Кремль рассчитывает, что контактная группа в Минске окончательно согласует «формулу Штайнмайера» и Киев официально это зафиксирует. Такую позицию высказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что будет окончательно согласована „формула Штайнмайера“, и украинская сторона официально это зафиксирует», — сказал Ушаков. Он добавил, что это «может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов».

Ожидалось, что еще на прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта подпишут «формулу Штайнмайера». Но этого не произошло.

18 сентября по итогам переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» возможна только после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров тогда сказал, что Россия «расстроена и встревожена» случившимся.