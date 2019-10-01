Кремль хочет, чтобы в Минске окончательно согласовали «формулу Штайнмайера»

Кремль рассчитывает, что контактная группа в Минске окончательно согласует «формулу Штайнмайера» и Киев официально это зафиксирует. Такую позицию высказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что будет окончательно согласована „формула Штайнмайера“, и украинская сторона официально это зафиксирует», — сказал Ушаков. Он добавил, что это «может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов».
Ожидалось, что еще на прошлой встрече, две недели назад, стороны конфликта подпишут «формулу Штайнмайера». Но этого не произошло.
18 сентября по итогам переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера» возможна только после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.
Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров тогда сказал, что Россия «расстроена и встревожена» случившимся.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Кремль много чего хочет из того, что навязывает всем сам, да чужими руками, как с этим "троянским конём" некого плана "штанмаразмаера", чтобы закрепить свою окупацию чужой територии. А главный план для Украины, чтобы эти кремлезавры забрались с неё навсегда, и всё остальное - неприемлемо для национальных интересов и национальной безопасности.