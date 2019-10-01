Меркель назначила специального уполномоченного по газовому транзиту через Украину

Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по обеспечению газового транзита через Украину.

Об этом в сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Тwitter.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита через Украину», — написал посол.

В то же время он отметил, что свой первый официальный визит спецпосланник совершил в посольство Украины в Берлине.