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Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года

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Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Действующий контракт истекает в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу «Газпрома».

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах — 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным «Нафтогаза», минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа «Газпрому» за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

транзит газа, Ангела Меркель, Северный поток-2
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