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Зеленский ждет от Меркель энергетических гарантий для Украины

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Зеленский ждет от Меркель энергетических гарантий для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев с гарантиями в энергетическом вопросе, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в ЕС», — заявил Зеленский в интервью журналистам изданий из стран «нормандской четверки» и США. Отрывок из интервью приводится на сайте Офиса президента.

Также, по мнению Зеленского, Меркель в переговорах с РФ ведет себя в достаточной мере прагматично.

«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», — уточнил Зеленский.

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Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

транзит газа, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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Четверг, 19 августа 2021
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