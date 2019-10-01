В «Слуге народа» считают проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятным

Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.
«Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно», — добавил политик.
Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.
При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.
Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: «Есть такая вероятность».
По его словам, в «Слуге народа» рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№ 2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта № 2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.
Как сообщалось, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве, два из них инициированы народными депутатами из «Слуги народа».
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