В «Слуге народа» считают проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятным

Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

«Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно», — добавил политик.

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: «Есть такая вероятность».

По его словам, в «Слуге народа» рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№ 2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта № 2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве, два из них инициированы народными депутатами из «Слуги народа».