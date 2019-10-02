Том Круз заехал во Львов и хочет еще увидеть Карпаты

мериканский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз в среду посещает Львов, где встретился с городским головой Андреем Садовым и его супругой Екатериной Кит-Садовой.

«Том Круз во Львове, значит, будет кино. P.S. Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон», — написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.

По информации сайта Львоского горсовета, мэр подарил актеру памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу об истории авторства Сергея Плохия.

Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова: «Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!».

В свою очередь, Садовый отметил, что Украине нужно продвижение.

«Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после — хочет узнать наши Карпаты», — сообщил мэр.

По информации СМИ, в среду американский актер посетил Одессу.

30 сентября Том Круз встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, по приглашению которого и прибыл в Киев.

Кроме того, 1 октября актер встречался в Киеве с братьями Кличко.