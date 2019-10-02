СМИ сообщили о подготовке подозрения Порошенко и ряду нардепов

Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в Генпрокуратуре.

«Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов», — сказал собеседник агентства в среду.

При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Как известно, для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся «посадить Порошенко». Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: «Я ничего не боюсь».